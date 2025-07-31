台16線集集鎮往返水里鄉邊坡崩塌 雙向交通中斷

集集鎮往返水里鄉台16線指標12公里處邊坡今天晚間嚴重崩塌，大量土石阻斷雙向交通，警方在兩端封路，居民進出需繞行「台16線舊線」投54線，工務段將待雨勢減緩後進場搶通。

因近日降雨造成土石鬆動，省道台16線指標12公里處今天晚間嚴重坍方，大量土石從邊坡滑落，阻斷台16線雙向車道，交通部公路局中區養護工程分局獲報立即派員管制交通，水里鄉往返集集鎮需繞行投54線，南投縣警察局集集分局表示，投54線目前全線單向通車。

集集分局表示，水里分駐所晚間在台16線水里端往集集鎮方向封閉車道，集集端也由集集派出所封閉，目前台16線雙向封閉以維護行車安全。

台16線西向指標11.5公里處民國110年8月邊坡坍方，與台16線平行的台鐵集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，國營台灣鐵路股份有限公司仍持續進行相關整修工程，中區養護工程分局表示，這次12公里處是新崩塌點，距台鐵工區約數百公尺，雨勢趨緩後，將儘速搶通道路，因這次崩塌較嚴重，後續提報災修工程。