台中雨彈全台最猛 太平山區土石流黃色警戒急撤離7居民

台中今天上午大雨傾盆，至中午全台累積雨量前10名雨量測站，台中市就占7處，其中以太平區2測站，清水林測站330毫米、中竹林測站327.5毫米分居全台第二、三名，鄰近的山區東汴里長龍路四段社區達土石流黃色警戒，區公所、里長呂坤龍及警方協助78歲楊姓女居民等7人撤離。

據中央氣象署統計，截至今天中午，全台累積雨量前10名雨量站，台中市就占7處，其中，又以新社種苗繁殖場累積雨量高達336毫米居全台之冠，太平、中竹林、北區、大坑、霧峰與大里多處測站也全數破300毫米。