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台中雨彈全台最猛 太平山區土石流黃色警戒急撤離7居民

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區黃竹里竹村路2巷口今晨邊坡崩塌，養護工程處屯區工程隊以機具搶通。圖／台中市政府提供
台中市太平區黃竹里竹村路2巷口今晨邊坡崩塌，養護工程處屯區工程隊以機具搶通。圖／台中市政府提供

台中今天上午大雨傾盆，至中午全台累積雨量前10名雨量測站，台中市就占7處，其中以太平區2測站，清水林測站330毫米、中竹林測站327.5毫米分居全台第二、三名，鄰近的山區東汴里長龍路四段社區達土石流黃色警戒，區公所、里長呂坤龍及警方協助78歲楊姓女居民等7人撤離。

據中央氣象署統計，截至今天中午，全台累積雨量前10名雨量站，台中市就占7處，其中，又以新社種苗繁殖場累積雨量高達336毫米居全台之冠，太平、中竹林、北區、大坑、霧峰與大里多處測站也全數破300毫米。

太平警分局表示，由於東汴里長龍路四段社區達土石流黃色警戒，員警會同區公所、東汴里長呂坤龍到場，協助楊姓居民共7人撤離至地勢較高區，並當場開立勸導單，請居民注意自身安全。

中央氣象署統計，截至今天中午，全台累積雨量前10名雨量測站。圖／中央氣象署提供
中央氣象署統計，截至今天中午，全台累積雨量前10名雨量測站。圖／中央氣象署提供
台中市霧峰區桐林雨量測站，今天至中午累積雨量排行全台第7名，圖為桐林山路因土石流無法通行。圖／市議員江和樹提供
台中市霧峰區桐林雨量測站，今天至中午累積雨量排行全台第7名，圖為桐林山路因土石流無法通行。圖／市議員江和樹提供

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