台南東山東原二號橋傳橋梁斷裂 警方火速設置路障

受低壓帶及西南氣流影響，台南近期各地雨勢不斷，東山區南105-1線東原二號橋今傍晚傳出因災損加上溪水湍急，橋梁斷成2截，所幸當下並無車輛行經，且里長及居民第一時間發現並通報，警方已趕赴現場將橋梁兩端路面設置路障封閉。

據了解，東山區南105-1線的東原二號橋為連結東原及大洋部落的交通道路，但因日前災損加上今溪水湍急，傍晚整座橋梁硬生斷裂，所幸事發時並無車輛通過，目前橋梁兩端已由警方設置路障完成封閉，並提醒警示用路人改道。