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台南東山東原二號橋傳橋梁斷裂 警方火速設置路障

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南近期各地雨勢不斷，東山區南105-1線東原二號橋今傍晚傳出因災損加上溪水湍急，橋梁斷成2截，所幸當下並無車輛行經，且里長及居民第一時間發現並通報，警方已趕赴現場將橋梁兩端路面設置路障封閉。圖／翻攝至白河分局臉書
台南近期各地雨勢不斷，東山區南105-1線東原二號橋今傍晚傳出因災損加上溪水湍急，橋梁斷成2截，所幸當下並無車輛行經，且里長及居民第一時間發現並通報，警方已趕赴現場將橋梁兩端路面設置路障封閉。圖／翻攝至白河分局臉書

受低壓帶及西南氣流影響，台南近期各地雨勢不斷，東山區南105-1線東原二號橋今傍晚傳出因災損加上溪水湍急，橋梁斷成2截，所幸當下並無車輛行經，且里長及居民第一時間發現並通報，警方已趕赴現場將橋梁兩端路面設置路障封閉。

據了解，東山區南105-1線的東原二號橋為連結東原及大洋部落的交通道路，但因日前災損加上今溪水湍急，傍晚整座橋梁硬生斷裂，所幸事發時並無車輛通過，目前橋梁兩端已由警方設置路障完成封閉，並提醒警示用路人改道。

白河警方呼籲，居民或遊客若要前往大洋部落可改走南105線，而近期山區路面濕滑，且臨時路況多，夜間下雨視線不佳，駕駛人務必提早繞道並降速通過，另外，民眾使用導航地圖引導至目的時，一定要斟酌實際路況，並遵守標誌標線及管制措施，確保安全及運輸順遂。

台南近期各地雨勢不斷，東山區南105-1線東原二號橋今傍晚傳出因災損加上溪水湍急，橋梁斷成2截，所幸當下並無車輛行經，且里長及居民第一時間發現並通報，警方已趕赴現場將橋梁兩端路面設置路障封閉。圖／翻攝至白河分局臉書
台南近期各地雨勢不斷，東山區南105-1線東原二號橋今傍晚傳出因災損加上溪水湍急，橋梁斷成2截，所幸當下並無車輛行經，且里長及居民第一時間發現並通報，警方已趕赴現場將橋梁兩端路面設置路障封閉。圖／翻攝至白河分局臉書

橋梁 災損

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