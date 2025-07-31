豪雨泥沙致高濁度 台水跨區調度水源設備應變
近期受西南氣流與颱風竹節草外圍環流影響，多個縣市降雨量累計達數百毫米。台水指出，多處集水區泥沙大量沖刷，造成原水濁度急遽升高，嚴重影響取水與淨水處理程序，已啟動跨區應變機制，彈性調度水源與設備，全力投入災害應變。
台水透過新聞稿說明，面對原水濁度異常飆升所帶來的衝擊，台水因應水源變化，啟動供水分區調度應變措施。
以南部地區為例，受強降雨影響，高屏溪上游山區挾帶大量泥沙，造成原水濁度一度飆破4萬NTU，立即採取高屏溪攔河堰取水站減量供水、啟用南化高屏聯通管每日45萬噸、台南支援高雄清水每日8萬噸，與優先調度伏流水及湖庫水，全力穩定高雄地區用水。
同時，台南地區也於豪雨期間啟動南化水庫防淤隧道，有效排除庫區淤泥，提升水庫蓄水功能。
面對氣候變異與降雨不確定性，台水強調，秉持「使命必達、民生第一」的信念，晝夜不分，全力投入防災應變工作，並考量災區復原用水需求，暫緩辦理計畫性停水案件，降低民眾生活影響。
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