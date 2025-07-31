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高雄桃源、那瑪夏成孤島 想角逐市長大位的藍綠立委忙勘災
西南氣流帶來豪大雨，高雄山區24小時累積雨量超過1030毫米，那瑪夏、桃源兩地交通中斷，桃源更有5人墜落百米深谷失聯。綠營邱議瑩今天緊跟市長陳其邁腳步挺進六龜災區，賴瑞隆也跟進，許智傑及柯志恩則選擇送物資或關懷撤離居民，當市長前先體驗市長奔波辛苦。
市府指出，受西南氣流影響，高雄山區昨（30）日單日雨量高達1037毫米，僅次於去年凱米颱風1200毫米，以及八八風災單日雨量1300毫米。
立委邱議瑩今天緊跟著市長陳其邁腳步赴六龜勘災，今天一早與市長陳其邁一起至寶來前進指揮所，關心最新情況，她請公路局搶修聯外道路，聯繫空勤總隊提供災區居民必要物資。另準備點心，慰問全力搜救失聯民眾的搜救大隊、公路局與軍方單位。
立委賴瑞隆在六龜鄉親帶領下，沿著荖濃溪從新威大橋、六津橋、和平巷到寶來二橋，逐一了解道路中斷與土石流狀況。他表示，將向中央爭取根本改善方案，希望讓山區災害發生降低。
立委許智傑媒合民間企業，共募集泡麵50箱、礦泉水70箱及八寶粥等罐頭1600多份等生活所需物資送往山區。許智傑說，山上物資儲存量約7至10天，考量未來天氣一周仍不穩定，可能延後道路修復時間，募集民生物資上山，以免未來面臨短缺。
國民黨部分，立委柯志恩關懷撤離市民，前往安置50多位六龜、那瑪夏及桃源區預防性撤離的高雄農場。柯說，考量就醫需求，社會局列管的孕婦及慢性病患安置於此，她也拜託高雄農場及市府同仁，務必好好照顧撤離市民的食宿需求及身體狀況，若有任何需要，她會義不容辭。
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