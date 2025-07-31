援助嘉南災區 安得烈緊急送出1100箱安心食物箱

丹娜絲風災尚未復原，0728豪雨又重創嘉南地區，許多家庭在短短不到一個月內二次受災，家園再遭破壞，生活陷入困境。為此，安得烈慈善協會緊急啟動「災害援助」機制，號召志工火速包裝1100箱「安心食物箱」，盼及時送往災區，協助民眾度過最艱難時刻。

安得烈慈善協會表示，每當台灣發生重大天災，協會即刻展開應變行動，與在地合作夥伴密切聯繫、掌握災情與需求，並迅速提供「安心食物箱」給受災戶。每一箱食物箱內皆精心配置可即食或簡單加熱的食品，足以支應一家人數日的基本所需。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，為了能在最短時間內提供實質援助，協會緊急召集志工與各地愛心人士，短時間內完成1100箱安心食物箱的包裝作業，並安排分批運送至重點災區，盼能送去一份即時的溫飽與心靈支持。

在協會的號召下，大批志工熱情投入包裝工作，不辭辛勞，只為讓物資盡快送達災民手中。志工黃先生說，看到新聞畫面真的很心痛，能為災民包裝食物箱，就算再累也值得，希望這份心意能成為他們的力量。另一位參與者梁教授也分享，身為社會的一分子，希望能盡一點微薄心力，看到這麼多志工響應，真的讓人感受到台灣的溫暖與團結。」

安得烈慈善協會呼籲社會各界持續關注災區重建進展，並成為災民背後堅強的支持力量。羅紹和強調，協會將持續關注災後狀況，與社會大眾攜手同行，幫助災民早日重建家園、回歸正常生活。

安得烈慈善協會也誠摯邀請各界支持「安心計畫」，為受災家庭提供實質幫助，讓更多人看見社會的希望與溫暖。欲了解更多資訊或捐款支持，可參閱安得烈官方網站或撥打服務專線：(02)2290-2248。