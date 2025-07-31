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影／防災國軍協助預防性撤離 台中新社載送二人到區公所安置

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國軍第5作戰區今天依地方政府需求申請，派遣兵力協助台中新社地區執行民眾預防性撤離工作，已載送二人到新社區公所安置，另有多人簽切結，依親避難。圖／軍方提供
國軍第5作戰區今天依地方政府需求申請，派遣兵力協助台中新社地區執行民眾預防性撤離工作，已載送二人到新社區公所安置，另有多人簽切結，依親避難。圖／軍方提供

受到西南氣流影響，中部地區連日豪大雨，造成山區多處災情，國軍第5作戰區今天依地方政府需求申請，派遣兵力協助台中新社地區執行民眾預防性撤離工作，已載送二人到新社區公所安置，另有多人簽切結，依親避難。

台中市水利局表示，台中市今天自凌晨起持續降下大雨。據中央氣象署統計，截至今午，全台累積雨量前10名雨量站資料中，台中市即佔據7處，顯示為此次豪雨降雨最集中區域之一；其中以新社區種苗繁殖場測站累積達336毫米，為全台最高，其次為太平區清水林測站330毫米，太平區中竹林測站327.5毫米，北區台中測站326毫米，北屯區大坑測站311毫米，霧峰區桐林測站301.5毫米，大里區大里測站則299.5毫米。市府已即時調度防汛資源，全力降低積淹水風險。

水利局指出，中央氣象署已針對中南部地區發布豪大雨警示，提醒民眾近日天氣變化劇烈，務必提高警覺並密切注意氣象資訊，預估今天下午至晚間仍有降雨，但雨勢將逐漸趨緩。

明天起至下周二，台中市仍受到較強西南風影響，降雨機率偏高，加上白天熱力作用與夜間海陸風環流交互作用，對流發展旺盛且具隨機性，仍可能出現大雨或豪雨的可能性，台中市水利局請市民持續關注即時雨情與氣象預報。

雨量 台中市 水利局

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