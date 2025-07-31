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安得烈協會急送1100食物箱 馳援嘉南災民度艱難

中央社／ 新北31日電

安得烈慈善協會今天表示，豪雨重創嘉義、台南地區，許多災民家園受損，生活陷入困境。協會號召志工火速包裝1100箱「安心食物箱」，盼及時送往災區，協助民眾度過最艱難時刻。

安得烈慈善協會今天發布新聞表示，每當台灣發生重大天災，協會即刻展開應變行動，與在地合作夥伴密切聯繫、掌握災情與需求，這是協會運作的核心項目。

協會表示，這次中南部的豪雨成災，立即準備1100箱食物，送往災區。每箱食物都配置可即食，或簡單加熱的食品，足以支應一家人數日的基本所需。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，對於災民的窘境感同身受，協會緊急召集志工與各地愛心人士，短時間內完成食物箱的包裝作業，並安排分批運送至重點災區，盼能送去關懷與慰問。

協會也邀請各界支持「安心計畫」，為受災家庭提供實質幫助，傳遞社會的希望與溫暖。

豪雨 災民 嘉義

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