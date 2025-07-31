雲林山區兩夜暴雨落石多 縣府宣布草嶺國小明天繼續停班課

雲林山區連續下了2夜強降雨，造成古坑山區多條主要道路出現土石崩落，草嶺、樟湖、桂林等村較嚴重，經搶修今天雖多數搶通，但氣象署持續對古坑山區發布豪雨特報，為避免發生危險，雲林縣府晚間宣布明天（8月1日）草嶺國小繼續停班停課。

古坑山區兩天來持續強雨，鄉公所陸續接獲通報，指古坑鄉桂林，草嶺、樟湖縣道149甲、149乙有多處路段有落石、土石滑落、樹木倒塌、路基流失等情況，公路多處出現土石滑落在路中，甚至阻擋道路，縣府和公所馬上封路展開搶修。