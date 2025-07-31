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暴漲溪水淹過那瑪夏民生大橋 居民直呼「太恐怖了」

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影／暴漲溪水淹過那瑪夏民生大橋 居民直呼「太恐怖了！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山溪滾滾泥流漫過達卡努魯部落唯一聯外橋梁民生橋，橋梁岌岌可危。記者徐白櫻／翻攝
旗山溪滾滾泥流漫過達卡努魯部落唯一聯外橋梁民生橋，橋梁岌岌可危。記者徐白櫻／翻攝

0728豪雨影響造成那瑪夏主要聯外道路台29線多處道路坍方，暴漲溪水混雜滾滾泥流漫過達卡努魯部落唯一聯外橋梁民生橋，居民公布溪水溢流民生大橋影片，直呼「太恐怖了」。此外，高市副市長林欽榮今天上山視察也一度被坍方所困，山區道路災情嚴峻。

高雄市那瑪夏區多處聯外道路發生坍方中斷，台29線甲仙五里埔至那瑪夏段落石、坍方及積水嚴重，道路中斷，災情嚴峻。副市長林欽榮視察災情，經由公路局甲仙工務段及區公所緊急搶通，怪手機具沿線開路後才得以抵達災區。

今天下午1點多，暴漲溪水溢流至台29線民生橋橋面，代表會主席彭孫美雲巡視災情，直呼「真的太恐怖了」。她表示，水位已經滿過民生大橋了，請族人注意安全，不要任意走動。

區長孔賢傑表示，民生橋河床土石淤積高，今天下午水流溢流淹過橋面，所幸之前已經封橋無人行走，達卡努瓦里居民已經受困兩天無法外出，目前山上存糧沒問題；副市長林欽榮今天上山時在甲仙五里埔被困一個多小時，下山又被落石所阻，山區道路真的很艱難，盼市府協調公路總局，加速台29線聯外道路修復。

市府指出，據區公所簡報，達卡努瓦、瑪雅及南沙魯三里共計撤離555人，其中包含24名洗腎病患。當地主要與次要道路多處封閉或損毀，南沙魯及瑪雅地區停電，待道路搶通後將即刻修復。此外，供水正常，發電機油料充足，物資可支應10至14天。

台29線甲仙通往那瑪夏的道路多處路基淘空流失，高市副市長林欽榮上山巡視，上下山都在甲仙五里埔遇上邊坡落石阻斷交通。圖／高雄市府提供
台29線甲仙通往那瑪夏的道路多處路基淘空流失，高市副市長林欽榮上山巡視，上下山都在甲仙五里埔遇上邊坡落石阻斷交通。圖／高雄市府提供

落石 林欽榮 那瑪夏

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