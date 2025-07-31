嘉縣府開設丹娜絲颱風捐款專戶 助災民度難關
颱風丹娜絲及0728西南氣流豪雨造成嘉義縣各地嚴重災損，縣府開設「丹娜絲颱風捐款專戶」，已湧入新台幣3000多萬元善款，縣府今天召開管理及監督委員會，擬定善款運用方向。
嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，縣府依據公益勸募條例第5條開設「丹娜絲颱風捐款專戶」，縣長翁章梁今天主持「天然災害捐款專戶管理及監督委員會」，邀集建設處、教育處、經發處、社會局等單位出席，擬定善款運用方向。
會議中確認善款運用方向，包含車輛慰助、校園緊急僱工、房屋毀損慰助、弱勢家庭房屋帆布施作、淹水未及50公分、土石流未及30公分慰助等案。
縣府表示，天然災害救濟專戶接受國內外捐款，匯集民間力量協助災民救助及復原重建工作，日前開設迄今已湧入499筆捐款，捐助金額為3128萬9089元。
社會局表示，「丹娜絲颱風捐款專戶」戶名「嘉義縣社會局天然災害救濟專戶」，受款銀行台灣銀行太保分行，帳號067-038-095012；有意捐款者請告知銀行於匯款單註明「丹娜絲颱風災害捐款」，並註記捐款人姓名、聯絡電話，以方便郵寄收據，若欲指定捐款用途亦請備註。
社會局說，受災民眾相關補助可向所在地鄉鎮市公所洽詢，為提升申辦效率，縣府也啟動一站式整合服務平台，符合資格的民眾可上網申辦屋損慰助金。
翁章梁表示，丹娜絲造成嘉義縣多處停水、停電、房屋破損及淹水，民眾生活受到嚴重影響，盼各界持續匯集愛心捐款，協助更多民眾度過難關。
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