阿里山林業鐵路本線 落石、倒木影響持續停駛

受低壓豪雨影響，28日即停駛的阿里山林業鐵路，近日不斷發生落石、倒木情況，阿里山林鐵及文資處今天表示，林鐵本線（嘉義至阿里山）持續停駛，將另行公告恢復營運時間。

林鐵及文資處發布新聞訊息，經林鐵巡檢結果，二萬平車站以上路段均正常；北門車站至十字路車站之間，尚有13處崩落土石持續清理中。

林鐵及文資處說，因山區天候不穩定，且需機具進入逐段推進清理，將視整備狀況，另行公告恢復營運時間。

此外，位於阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木、祝山支線，經路線巡檢安全，配合阿里山國家森林遊樂區開園時間恢復營運，相關資訊請上林鐵網站查詢。

林業保育署嘉義分署則表示，因天氣尚未穩定，阿里山國家森林遊樂區開園與否，將以嘉義縣政府停班課公告為原則，不另行每日發布，請民眾隨時留意縣府公告及天候資訊，並避免前往山區以確保安全。