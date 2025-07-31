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南橫路段5人墜谷...交長急赴現場 陳世凱：盼明中午前單線通車
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。交通部長陳世凱今也緊急趕往現場了解狀況，陳世凱坦言，台20線79至81K路段很少遇到路基流失狀況，已要求公路局搶修，盼明天中午前恢復單線通車。
西南氣流持續影響，豪雨狂炸中南部，尤其高雄山區降下24小時超過1000毫米的超大豪雨，連日降雨造成台20線多處路段坍方及路基缺口，其中台20線81K+100（桃源區草水路段）路面無預警流失路基缺口約30公尺，造成道路阻斷。
交通部長陳世凱今也趕往現場並表示，事故路段與過去經驗不同，該路段過去鮮少遇到路基流失狀況，現場看到路基流失中況嚴重，工程需加強，高雄市長陳其邁說，桃源區有1000至2000名居民還在山上，因此已要求公路局今晚漏夜搶修，要在明天中午前恢復單線通車，以便前往民眾就醫、物資進出、正常進出的通行需求。
陳世凱說，大雨過後也須重新檢視，未來如何修復才可更堅固，現在要積極處理的就是盡快搶通。
南區養護工程分局表示，將以鋼軌樁搭設保護既有路基，後續修復工作將以擋土牆加設排水導流工程辦理，預計年底前完成。
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