台南後壁連2年水災 民怨治水打水漂…水利局：3.5億改善拚明年完工

0728豪大雨造成台南後壁、白河及東山等多處地區積淹水，尤其後壁菁寮居民連2年飽受淹水之苦，當地居民更苦求市府能好好整治排水，也引發不少網友質疑台南治水打水漂？對此，南市水利局今舉行記者會說明治水經費及成效，針對後壁菁寮排水短期整治計畫已向中央爭取3.5億，可望明年汛期前完成改善。

台南近期因颱風丹娜絲、0728豪大雨水災，造成溪北、沿海地區災情慘重，有網友整理各縣市治水經費，質疑台南治水經費難道都打水漂了？引發議論，水利局長邱忠川強調，台南20年來投入415億治水經費，全面完成區域排水整治需800億，尚短缺386億，台南是用「最小經費做最大努力」。

他提到，此次豪大雨期間，永康、仁德及安南區等過去淹水熱點皆無災情傳出，就是治水工程投入展現成效的最好證明。

水利局表示，台南與台北面積相差不大，但台南易淹水面積占全國三分之一，且大台北地區在1982年起就投入1800億元，並以200年防洪頻率整治，台南現行設計僅達10年防洪頻率、25年不溢堤，南北治水資源落差極大，面對極端氣候，防洪韌性亟需升級。

水利局說明，後壁、白河在0728豪大雨中最大總雨量逾400毫米，已超出10年重現期區域排水保護標準，導致菁寮排水區排溢淹，而在去年凱米颱風後針對菁寮排水進行整治，已爭取4.35億，包含菁寮排水堤防加高、內水路排水改善、提高抽水量能等，目前已發包，可望趕在年底前完工。