台中大坑土石衝入民宅 太平潭子邊坡崩塌影響交通

台中昨晚起持續降雨，今天下午雨勢才趨緩，多處道路積水、山坡坍塌，其中北屯大坑山區有土石崩落衝入民宅，太平與潭子山區邊坡崩塌造成居民交通受阻，有關單位正進行後續處理。

連日豪雨造成中南部地區積淹水、崩塌、道路中斷等災情，中央災害應變中心今天指出，累計撤離人數3705人，並提醒民眾，雖然白天起西南氣流將稍減弱，但仍易有短延時強降雨，避免不必要外出。

台中地區從昨晚起持續降下大雨，今天上午部分地區仍持續降雨，造成多處道路積水、山坡坍塌，直到中午過後雨勢才趨緩。

台中市警局第五分局今天上午9時46分獲報，北屯區東山路二段天星社區，發生土石崩塌淤積情形，土石淤積於民宅周邊，警方獲報立即派員到場勘查，經確認屋內居民均已自行前往親友家暫避，現場無人員傷亡，後續由相關單位持續協助處理。

另外，台中市太平區竹村路2巷口，今天清晨發生邊坡崩塌，造成道路中斷，影響約300戶居民進出，市府立即調派機具清除，市長盧秀燕前往勘災。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，今天上午農業部農村水保署發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，若升為紅色警戒，將啟動強制撤離，市府也將研議於黃色警戒期間提前進行預防性撤離，避免道路再坍方影響撤離，保障居民安全。

此外，西南氣流導致台中凌晨起大雨不斷，台中多區24小時累積雨量超過350毫米，民進黨籍立委何欣純今天前往太平、大里區巡視大里溪、草湖溪沿岸一帶狀況，並會同經濟部水利署人員了解各區災情，並陸續匯報各地災情給相關單位請求協助。

何欣純表示，台中太平區頭汴坑溪的內城橋，溪水暴漲湍急凶猛，經會勘後要求水利署儘速協助清除河道，及防汛道路上可能阻礙水流的樹木與垃圾。

水利署三河分署表示，大里溪及草湖溪都是業務管轄區域，分署設有水位站、雨量氣象站、地下水位觀測站等監測措施，也會持續整理河岸等工作，維護水利設施及照顧民眾安全。

潭子區新田里也發生多處土石崩落，不僅阻斷居民聯外道路，更造成局部地區斷電。國民黨籍立委楊瓊瓔獲報後到場勘查災情，並協調相關單位搶修，希望入夜前打通聯外道路。

楊瓊瓔表示，新田里龍興巷是當地重要聯外道路，因土石大量崩落造成中斷，導致當地住戶進退兩難；潭興路一段17巷通往嶺秀山莊的路段，也遭樹木及落石阻斷，她已連繫相關單位搶修，希望能盡速開放通行。