台中太平社區地下室積水 里長機警救了30輛車獲盧秀燕稱讚

台中太平一處社區大樓昨深夜因強降雨及停電，地下室嚴重積水，水深一度達50公分。聖和里長劉佳明機警應變，協助住戶移車，避免約30輛車成泡水車。市長盧秀燕今前往竹村路勘災時表示，感謝劉在關鍵時刻展現高度警覺性與責任感，守護地方安全。

盧秀燕說明，近期天氣變化劇烈，市府已開設水災三級應變中心，隨時待命嚴防災情，各區公所及里鄰系統也絲毫不敢懈怠，許多基層人員甚至連夜守候災情，昨晚大雨導致太平區聖和里停電。

盧秀燕指出，劉佳明得知里內一處社區大樓住戶車輛多停放於地下室後，立即想到抽水機恐因停電無法運作，隨即趕往大樓透過廣播與口頭通知，請住戶移車，因為他的及時通報與積極行動，住戶得以在第一時間順利將所有車輛移出，避免後續積水造成嚴重損失，並且感謝並肯定劉的果斷處置與高度責任感，成功守護社區民眾財產安全。

盧秀燕說明，感謝市府所有團隊、各級民意代表及基層里鄰長，這幾天在極端天候下日夜守護地方安全。提醒市民，近期天氣變化快速，務必持續關注氣象資訊及防災訊息，並與地方基層保持密切聯繫，共同降低天災帶來的影響。

民政局長吳世瑋說明，聖和里該社區大樓住戶約30戶，所有車輛皆停放於地下室，若遭泡水損失恐相當龐大，昨晚11時37分，劉佳明向太平區公所通報並請求支援抽水機。