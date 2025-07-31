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台中太平社區地下室積水 里長機警救了30輛車獲盧秀燕稱讚
台中太平一處社區大樓昨深夜因強降雨及停電，地下室嚴重積水，水深一度達50公分。聖和里長劉佳明機警應變，協助住戶移車，避免約30輛車成泡水車。市長盧秀燕今前往竹村路勘災時表示，感謝劉在關鍵時刻展現高度警覺性與責任感，守護地方安全。
盧秀燕說明，近期天氣變化劇烈，市府已開設水災三級應變中心，隨時待命嚴防災情，各區公所及里鄰系統也絲毫不敢懈怠，許多基層人員甚至連夜守候災情，昨晚大雨導致太平區聖和里停電。
盧秀燕指出，劉佳明得知里內一處社區大樓住戶車輛多停放於地下室後，立即想到抽水機恐因停電無法運作，隨即趕往大樓透過廣播與口頭通知，請住戶移車，因為他的及時通報與積極行動，住戶得以在第一時間順利將所有車輛移出，避免後續積水造成嚴重損失，並且感謝並肯定劉的果斷處置與高度責任感，成功守護社區民眾財產安全。
盧秀燕說明，感謝市府所有團隊、各級民意代表及基層里鄰長，這幾天在極端天候下日夜守護地方安全。提醒市民，近期天氣變化快速，務必持續關注氣象資訊及防災訊息，並與地方基層保持密切聯繫，共同降低天災帶來的影響。
民政局長吳世瑋說明，聖和里該社區大樓住戶約30戶，所有車輛皆停放於地下室，若遭泡水損失恐相當龐大，昨晚11時37分，劉佳明向太平區公所通報並請求支援抽水機。
太平區長陳柏宏隨即率主秘李愛國及農建課同仁備妥抽水機設備趕赴現場，並在今天凌晨0時40分展開抽水作業，約凌晨1時許確認抽水作業順利，後續交由劉及社區代表持續監控現場狀況。社區住戶對市府及公所的即時救災行動表達高度感謝，讓損失降到最低。
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