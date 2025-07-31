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累積雨量達1037毫米！南橫路段路基流失 公路局：直逼莫拉克颱風記錄

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供

台20線南橫公路桃源路段昨晚因大雨造成路基流失，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，外界質疑為何無預警性封閉，交通部公路局表示，該事故路段過去從未發生過路基流失狀況，但今清晨桃源24小時累積雨量最高達1037毫米，「直逼莫拉克颱風單日降雨量記錄」，才導致路基缺口情況。

公路局說明南區養護工程分局表示，台20線81.1k路段非一、二級監控路段，由於台20線寶來二橋79k~桃源一橋90.5k間約12公里，約2015年下旬全線完成莫拉克風災後修復工作，其路段完成興建8座橋梁，且路基相對穩定，屬於安全路段，也讓桃源以上部落民眾可確保進出安全。

南區養護工程分局表示，今天清晨5點桃源24小時雨量最高達到1037毫米，已經接近2009年8月莫拉克颱風單日在桃源鄉降下1301毫米雨量山區雨量直逼莫拉克颱風，造成該處發生路基缺口。

至於是否國賠？公路局表示，國賠有一定程序，若家屬有需求可提出申請，這是家屬的權益，後續再來評估是否符合國賠認定。

桃源 雨量 颱風 災後 橋梁 國賠 南橫

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