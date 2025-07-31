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彰化縣大雨土石流1人騎車滑倒受傷 居民無法開車外出上班

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
立法委員陳素月和田尾鄉長許淑美、田尾鄉代會副主席李建宏、農業部農田水利署彰化管理處主任工程師陳耀釧，查看新生路82巷道路旁（慶豐圳小排2-8）農水路的護岸。圖／陳素月立法委員服務處提供
立法委員陳素月和田尾鄉長許淑美、田尾鄉代會副主席李建宏、農業部農田水利署彰化管理處主任工程師陳耀釧，查看新生路82巷道路旁（慶豐圳小排2-8）農水路的護岸。圖／陳素月立法委員服務處提供

彰化縣昨晚10點過後陣陣大雨，八卦山麓的山腳路紛傳災情，田中鎮平和里與復興里交界處約400公尺出現土石流，今有1名鎮民騎機車通過滑倒受傷，幸無大礙，另有居民無法開車出門，臨時取消今工作行程。

八卦山開發密度高，每逢大雨有幾個山坡地高開發的地點都會發生土石流，今田中鎮平和里與復興里交界處的山腳路，陸續有土石泥水流到路面，1名鎮民騎機車出門上班。途經這段路就滑倒，幸好穿雨衣保護沒明顯外傷，但手腳挫傷疼痛。

彰化家扶田中區扶幼委員會主委邱淑慧上午要開車外出，門外路面土石流，車子無法通行，她臨時通知無法參加彰化家扶勸募家扶兒獎助學金宣傳活動，也不能上班。

田中鎮長蕭淑芬巡邏易淹水地區和土石流區，已報通縣政府的開口契約包商盡速前去清理路面，並視情況拉起封鎖線，避免民眾強行通過發生交通事故。

立法委員陳素月受理民眾陳情，指稱田尾鄉新生路82巷道路旁（慶豐圳小排2-8）農水路，因連日下雨沖刷，導致護岸破損，連帶農田嚴重掏空，已影響居民農務耕作。

陳素月和鄉長許淑美、田尾鄉代會副主席李建宏、農業部農田水利署彰化管理處主任工程師陳耀釧今前往查看，陳素月表示，將要求農水署彰化管理處先緊急搶修塌陷處，避免土方繼續流失，再進一步爭取經費更新整條圳路。

土石流 陳素月

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