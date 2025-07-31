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阿里山公路、台3線中埔至大埔 晚間預警性封閉

中央社／ 嘉義縣31日電

西南氣流影響，嘉義縣山區持續大豪雨恐造成坍方落石及倒樹危害，公路局為確保用路人及行車安全，阿里山公路山區路段與台3線中埔至大埔路段，今晚預警性封閉。

公路局雲嘉南區養護工程分局通報，嘉義縣阿里山鄉台18線（阿里山公路）68.5K至88K福山至阿里山路段，預計於今晚6時起實施預警性封閉，台18線34K至68.5K觸口至福山路段，晚上8時起實施預警性封閉。

此外，今晚8時起也預警性封閉台3線295K至336K嘉義縣中埔澐水至大埔路段。

公路局說，上述路段並於明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。呼籲用路人，颱風豪大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

嘉義 落石 大埔 豪雨 阿里山 西南氣流

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