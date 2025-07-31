大雨襲擊彰化6車遭沖入溝渠 中午已吊出
彰化昨晚降下大雨，彰化市香山里道路淹水，有6輛轎車被沖入排水溝涵洞或防洪道，今天中午吊車已將轎車吊出；彰139線也因路樹倒塌封閉，警方獲報通知工務人員，已將路樹移除。
彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞，指彰化市香山里彰南路3段2巷道路多處淹水，凌晨1時左右，鳳山宮牌樓附近有2輛停放在排水溝旁的轎車，因排水溝水位上升積水，被沖入排水溝卡在涵洞，員警獲報趕到現場，先設置交通錐進行封鎖管制。
到早上7時左右，同一路段另有4輛轎車因排水溝水暴漲，遭水勢沖擊後卡在路旁兩側防洪道，3名員警到場拉封鎖線，避免民眾誤入發生意外。
6輛轎車車主中午已請吊車，將卡在涵洞及防洪道的車輛吊出。
至於彰139線環山路669號前，上午也因路樹倒塌造成道路封閉，員警獲報到場後，管制禁止人車進入，通知工務人員到場將路樹移除，交通已恢復正常。
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