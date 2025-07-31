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為潭子居民搶通「回家最後一哩路」 楊瓊瓔跨部會協調救災
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，不僅阻斷居民返家的要道，更造成局部地區斷電、斷訊。楊瓊瓔接獲通報後，今天第一時間聯絡區里長前往新田步道勘災，並親自協調相關單位投入搶修，全力以赴，強調努力在天黑之前，為受困居民打通一條回家的路。
面對突如其來的災情，立委楊瓊瓔下午第一時間趕到潭子區新田里龍興巷37號通往37-3號唯一的聯外道路勘災，「看到回家的路被倒木、土石攔斷，連電線桿都倒了，導致斷電斷訊，讓人非常心疼！」楊瓊瓔感慨地說，因土石大量崩落完全中斷，導致住戶進退兩難；潭興路一段17巷通往嶺秀山莊的路段也遭樹木及落石阻斷，情況緊急。
楊瓊瓔立即與潭子區長劉汶軒、新田里長吳政潭、聚興里長黃沛綺，一同迅速趕赴現場坐鎮指揮，同時聯絡台電、中華電信、建設局與消防單位，要求全面投入搶修作業，並持續在現場協助調度與關懷住戶，積極支援搶修行動。
楊瓊瓔語氣表示，已動員重型機具並配合人工切割，務必在最短時間內搶通道路，「我向鄉親們保證，一定會全力以赴，在天黑之前，打通這條回家的路，讓大家都能平安返家！」更承諾，將持續與各單位保持聯繫，直到災情全數排除、居民生活全面恢復為止。
楊瓊瓔也呼籲居民切勿靠近危險地段，務必注意自身安全，並隨時關注官方發布的最新搶修與交通資訊，強調目前相關單位正持續增派人力與機具，加快搶修受損路段，同時密切監控土石狀況，以確保作業人員與民眾安全。
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