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故宮南院緊鄰嘉科卻挺過7/28強降雨 滯洪池奏效

中央社／ 嘉義縣31日電
國立故宮博物院南部院區。圖／故宮南院提供
國立故宮博物院南部院區。圖／故宮南院提供

嘉義縣28日清晨起強降雨，嘉義科學園區出現積淹水，緊鄰嘉科園區的故宮南院並未傳出災情；院方指院區內設置滯洪池發揮功效，僅部份低窪地區積水，未有設施損壞。

故宮南院今天告訴中央社記者，南院湖體面積約13.32公頃，上湖「至善湖」為景觀湖、下湖「至德湖」設計為滯洪池。

故宮南院說明，下湖滯洪池蓄水量為21萬9108立方公尺，滯洪高程7.85至10公尺，南院園區的上下湖及周邊綠地、滯洪池等總滯洪容量可達約22萬噸以上，此次豪大雨上、下湖皆達滿水位，充分發揮滯洪功能，進而減緩下游排水壓力。

針對嘉科園區積淹水，民進黨立委蔡易餘表示，28日強降雨導致嘉科園區台積電廠房外部公共道路積水，是因為園區周邊排水系統，如「新埤排水」是在嘉科園區規劃前所建，防洪標準僅為「十年一遇」頻率。

蔡易餘強調，此次極端強降雨，嘉科園區內的水雖然能有效排出，但外部排水系統卻無法即時容納，導致水流壅塞回堵，嘉義縣府已向中央反映，要將園區四周防洪保護標準提升到百年，讓園區與故宮南院一樣不畏極端氣候。

嘉義 滯洪池 故宮南院

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