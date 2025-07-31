台中大雨潭子區與新田里多處土石崩落 停電斷訊搶修

台中連日大雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，局部地區停電、斷訊，立委楊瓊瓔接獲通報後，和潭子區長劉汶軒、新田里長吳政潭、聚興里長黃沛綺聯繫，中午到場勘查，協調相關單位投入搶修，希望天黑前，為受困居民打通回家的路。

楊瓊瓔表示，新田里龍興巷37號通往37之3號唯一的聯外道路，因土石大量崩落完全中斷，導致住戶進退兩難；潭興路一段17巷通往嶺秀山莊的路段也遭樹木及落石阻斷，情況緊急。

楊瓊瓔說，面對突來的災情，她立即聯繫台電、中華電信、建設局與消防單位，要求全面投入搶修作業；潭子區長劉汶軒趕赴現場坐鎮指揮，新田里長吳政潭與聚興里長黃沛綺持續在現場協助調度與關懷住戶，積極支援搶修行動。