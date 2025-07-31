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台中大雨潭子區與新田里多處土石崩落 停電斷訊搶修

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中連日大雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，局部地區停電、斷訊，立委楊瓊瓔接獲通報後，和潭子區長劉汶軒、新田里長吳政潭、聚興里長黃沛綺聯繫，中午到場勘查，協調相關單位投入搶修，希望天黑前，為受困居民打通回家的路。

楊瓊瓔表示，新田里龍興巷37號通往37之3號唯一的聯外道路，因土石大量崩落完全中斷，導致住戶進退兩難；潭興路一段17巷通往嶺秀山莊的路段也遭樹木及落石阻斷，情況緊急。

楊瓊瓔說，面對突來的災情，她立即聯繫台電、中華電信、建設局與消防單位，要求全面投入搶修作業；潭子區長劉汶軒趕赴現場坐鎮指揮，新田里長吳政潭與聚興里長黃沛綺持續在現場協助調度與關懷住戶，積極支援搶修行動。

楊瓊瓔表示，現已動員重型機具並配合人工切割，務必在最短時間內搶通道路，她向鄉親證一定會全力以赴，在天黑前，打通這條回家的路。

受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
受到連日豪雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天下午到現場勘查。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

落石 住戶 楊瓊瓔

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