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彰化田尾農水路破損影響耕作 塌陷處緊急搶修

中央社／ 彰化31日電

受西南氣流影響，彰化縣連日降雨，造成田尾鄉慶豐圳小排破損，農田土方流失影響農務，農業部農田水利署彰化管理處今天表示，將針對塌陷處進行搶修，並報請中央更新整條圳路。

民主進步黨籍立委陳素月接獲民眾陳情，彰化縣田尾鄉慶豐圳小排農水路因豪雨沖刷導致護岸破損，農田嚴重掏空，希望能盡速改善，她今天偕同田尾鄉長許淑美、田尾鄉民代表會副主席李建宏等人，與農水署彰化管理處人員前往會勘。

陳素月表示，全縣多處圳溝受雨勢影響有破損情形，民眾安全及農作受到威脅，其中慶豐圳小排破損嚴重，多處塌陷造成農田土方流失。

陳素月說，農田及住宅附近排水系統建設攸關當地居民的農作與生活，在極端氣候影響下，政府每年挹注農水路基礎設施更新經費往往緩不濟急，她將盡力向中央爭取改善經費，給居民安全居住及耕作環境。

彰化管理處向中央社記者表示，該條圳路全長約800公尺，針對土壤流失、堤岸破損部分會先緊急搶修，避免土壤繼續流失，並將報請農水署提撥修復經費，如過程順利，今年底即能進行整段改善。

陳素月 農業部

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