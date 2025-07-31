快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

災後清除「石綿」屋瓦陷致癌風險 勞部在台南4區設置防護服務站

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
輔導團協助作業人員穿戴預防石綿粉塵之防護用具。圖/勞動部提供
輔導團協助作業人員穿戴預防石綿粉塵之防護用具。圖/勞動部提供

颱風、豪雨重創中南部，造成嘉義、台南等地區石綿建材房舍嚴重毀損。為避免民眾及作業人員在災後拆除與清理過程中暴露於石綿等風險，勞動部前進災區設置災後重建防護指揮所，就近了解與協調指揮相關防護資源，更陸續在台南七股、新營、白河、後壁成立「災後防護服務站」，協助落實個人防護與作業安全。

職安署提醒，石綿為一級致癌物，在屋瓦浪板的拆除與重建過程中，應守住安全底線。職安署職業安全衛生組組長張國明說，日前已啟動災後輔導協助機制，購置6000組石綿防護包，優先於七股及新營區設立「災後防護服務站」，提供作業人員防護包及石綿防護諮詢等協助措施，今再增設後壁區及白河區兩處防護服務站，也組成輔導團前往現場巡查，協助落實個人防護與作業安全措施。

張國明說，原本就訂有「石綿建材拆除作業危害預防指引」，但主要是針對拆除廠房，與這次天災狀況不同，為即時且有效保護災後民眾與作業人員免於暴露石綿粉塵並預防災害事故，25日發布「因應災後石綿屋瓦浪板拆除清理作業危害預防處理原則」，作業人員應至少配戴N95等級以上防塵口罩，並搭配護目鏡、防護手套、工作服、防護鞋等個人防護裝備；如從事屋頂作業，亦應落實墜落防範措施，確保整體作業安全。

此外，職安署已辦理「石綿及人造石有害粉塵呼吸防護補助計畫」，提供呼吸防護具補助，為確保協助災害重建作業安全與健康，也將擴大補助對象至從事石綿屋瓦、浪板拆除清理業者，並簡化申請程序等，方便有需求的民眾與業者申請與運用。

災後 白河 台南

延伸閱讀

中央核定7.8億 補助南市與嘉義縣市處理逾1.5萬噸石棉瓦

台南災後重整復原 逾900戶領取屋損慰助金

風災釀石綿毀損…處置不當恐致癌 勞動部訂指引、設服務站

賴清德關切台南災區通訊不良 NCC：要求三大業者增設專線優先處理

相關新聞

影／雨炸台中！水利署1外包商清機房積水遭電擊 全身20%灼傷送醫

今雨炸台中，霧峰區傳出經濟部水利署中區水資源分署一名約56歲男外包商在分署內清理機房積水時，不慎遭電擊倒地，全身有20％...

雷雨閃電狂轟！南投13鄉鎮市山區坍方土石流 村民直呼「好恐怖」

西南氣流為南投帶來超大豪雨，昨天深夜到今天清晨晨雷聲閃電不斷，雨勢傾盆而下，全縣13鄉鎮市接連傳出災情，低窪地區淹水，山...

高雄山區大雨釀逾2千戶停電 南橫公路道路中斷搶修困難

高雄市山區六龜、桃源等地受連日豪雨影響，不僅多處道路坍方中斷，南橫公路路基流失造成車輛墜谷失蹤，且寶來以上多處部落都傳出...

故宮南院緊鄰嘉科卻挺過7/28強降雨 滯洪池奏效

嘉義縣28日清晨起強降雨，嘉義科學園區出現積淹水，緊鄰嘉科園區的故宮南院並未傳出災情；院方指院區內設置滯洪池發揮功效，僅...

台中大雨潭子區與新田里多處土石崩落 停電斷訊搶修

台中連日大雨影響，台中市潭子區與新田里多處發生土石崩落，局部地區停電、斷訊，立委楊瓊瓔接獲通報後，和潭子區長劉汶軒、新田...

台中大雨農損49.45公頃 落花生、水蜜桃、水稻和西瓜嚴重

連日大雨，台中市農業局今天初步統計，農作物被害面積49.45公頃，落花生、水蜜桃、水稻及西瓜受損最嚴重，目前正值梨山水蜜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。