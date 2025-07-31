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雷雨閃電狂轟！南投13鄉鎮市山區坍方土石流 村民直呼「好恐怖」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋因土石淤積，橋頭引道岌岌可危。圖/民眾提供
仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋因土石淤積，橋頭引道岌岌可危。圖/民眾提供

西南氣流為南投帶來超大豪雨，昨天深夜到今天清晨晨雷聲閃電不斷，雨勢傾盆而下，全縣13鄉鎮市接連傳出災情，低窪地區淹水，山區道路坍塌、土石流阻斷交通，縣府、公所與工務單位全力搶修中。

交通部公路局中區養護工程分局表示，台21線信義鄉76.8公里苗圃路段，凌晨發生邊坡坍方，雙向交通一度中斷，機具漏夜搶通，目前單線雙向通車。信義鄉明德村88公里處社區活動中心至超商路段，遭鄰近野溪暴發泥流覆蓋，村民直呼「好恐怖，去年夏天才脫離土石泥流陰影，今年又遇天災」。信義工務段中午搶通，但山區雨勢持續，用路人需留意安全。

同樣在台21線，埔里往魚池的大雁隧道前發生樹倒及土石泥流，交通受阻。中央氣象署統計，信義鄉24小時累積雨量達388.5毫米，今晨187野溪溪水暴漲，夾帶大量土石湧上路面，泥水灌入沿路商店與民宅，甚至有車輛拋錨，由村民協助移至安全處。

居民一早忙著清理淤泥，面對近兩年雨季連續爆發泥流侵襲家園，心情沉重。明德村長吳瑞龍已向縣府求援，南投縣政府緊急調派開口合約廠商協助搶修並清除淤泥。

此外，國姓鄉北山市區舊路往交流道方向發生崩塌，目前已雙向封路，須改道經中潭公路及北山橋通行。仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋上游發生土石流，鄉公所則調派多輛挖土機全力搶修。

南投縣政府提醒，西南氣流仍持續影響，短延時強降雨可能再度出現，山區及低窪地區民眾應提高警覺，也提醒民眾最近避免到山區，以免發生危險。

國姓北山市區舊路往交流道方向有崩塌情形，目前雙邊封路，需從中潭公路接北山橋出入。圖／國姓鄉公所提供
國姓北山市區舊路往交流道方向有崩塌情形，目前雙邊封路，需從中潭公路接北山橋出入。圖／國姓鄉公所提供
信義鄉台21線88公里處野溪爆發泥流淹蓋路面，信義工務段一早搶修道路。圖/民眾提供
信義鄉台21線88公里處野溪爆發泥流淹蓋路面，信義工務段一早搶修道路。圖/民眾提供
國姓北山市區舊路往交流道方向有崩塌情形，目前雙邊封路，需從中潭公路接北山橋出入。圖／國姓鄉公所提供
國姓北山市區舊路往交流道方向有崩塌情形，目前雙邊封路，需從中潭公路接北山橋出入。圖／國姓鄉公所提供
仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋因土石淤積，橋頭引道岌岌可危。圖/民眾提供
仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋因土石淤積，橋頭引道岌岌可危。圖/民眾提供
信義鄉台21線88公里處野溪爆發泥流淹蓋路面，信義工務段一早搶修道路。圖/民眾提供
信義鄉台21線88公里處野溪爆發泥流淹蓋路面，信義工務段一早搶修道路。圖/民眾提供

南投縣 土石流 西南氣流

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