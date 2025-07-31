雨炸台中…多處積淹水道路坍方 盧秀燕：天氣變化劇烈不能怪氣象署
受到西南氣流影響，中部地區從昨晚到今天上午風雨交加，台中多處道路積淹水、家戶進水、道路坍方。台中市長盧秀燕表示，工程單位已在搶通道路，提醒今天還有可能出現強降雨；她也說這一波天氣變化非常劇烈，不太容易預測，不能怪中央氣象署。
盧秀燕今天上午取消原本行程，到太平山區視察道路搶通狀況。她說，這兩天天氣非常不穩定，中央氣象署已針對中南部地區阿布景是，豪大雨天氣變化劇烈，從昨晚到現在雷雨交加，造成部分道路坍方，工程單位已在搶通。
盧秀燕表示，大雨也造成部分家戶積水，截至今天上午10時許，有28戶家中積水，其中19戶退水，9戶還在積水；這28戶零星分散在29區中，市府等雨停後會深入了解，是家戶內部造成，還是附近排水系統有問題。
盧秀燕指出，中央氣象署一再提醒，強降雨今天一整天都會持續發生，海線、山區、屯區都有較大的雨是，其中還有數處黃色警戒土石流，一旦轉成紅色將啟動強制撤離，目前29區的區長、水利局、消防局雨建設局都在待命中，有些地區也得考慮預防性撤離。
媒體詢問，中央氣象署半夜、凌晨發布警報，是否太慢？盧秀燕回應，不能怪中央氣象署，這一波天氣變化非常劇烈，不容易預測，常常一發布風雨就進來了，民眾當然難免感到措手不及。市府大前天開始以配合中央，三級開設災害應變中心，全力防災。
盧秀燕到太平區黃竹里勘查坍方的道路，她說，竹村路是當地主要聯外道路，受影響戶數約300戶，目前居民安全，生活物資充裕，但恐持續降雨加劇崩塌，市府工程團隊已駐點待命搶修。建設局指出，除竹村路，豐原東陽路、北屯東山路清水巷與霧峰民生路都有土石崩落情形，已派員搶修。
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