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勿入山區！兩夜暴雨雲林山區30多處落石 這些道路搶修中

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林山區連續下了2夜強降雨，暴雨如傾，造成古坑山區多條主要道路2、30處出現土石崩落，尤以草嶺、樟湖、桂林等村較嚴重，目前由雲林縣府交通工務局、古坑鄉公所委由廠商搶修中，到今天中午多數已搶通，由於氣象署持續發布豪雨特報，到今天山區仍持續下雨，古坑鄉公所呼籲這幾天暫時不要進入山區，以免發生危險。

經縣府和公所兩天來接獲通報，指古坑鄉除了桂林，草嶺、樟湖的縣道149甲、149乙有多處路段有落石、土石滑落、樹木倒塌、路基流失等情況，公路多處出現土石滑落在路中，甚至阻擋整條道路，縣府和公所馬上通知相關廠商上山展開搶修。

古坑鄉桂林村長黃煌儀表示，前天及昨天深夜山區出現暴雨，下得又大又急，造成山上公路多處邊坡的土石含水量不斷增加，來不及排洩，昨天至今天陸續出現土石滑落災情，其中苦苓腳往半天寮聯絡道邊坡大量巨石滑落淹沒道路交通中斷，雲212線桂林國小前300公尺處邊坡崩塌樹木、土石淹沒道路，情況危急已通報搶修。

古坑鄉長林慧如指出，連續多日大雨持續不斷，山區雨勢很大，造成山區縣道、鄉道等多條主要道路約30處發生崩塌、落石，道路通行受影響，幸好沒有造成人員受傷及財物損失。

林慧如說，公所接獲村長、村民通報，通知契約廠商陸續搶修，災害較輕的地方則由各村的災害巡查人員第一時間處理，大部分都已恢復，有局部未搶通，主要是山區仍持續降雨中，隨時都可能有土石滑落，所以提醒民眾盡量不要上山，農民農務工作最好也先暫停。

古坑桂林村苦苓腳到半天寮的道路落石嚴重，阻擋道路十分危險，公所已搶修中。圖／村長黃煌儀提供
古坑桂林村苦苓腳到半天寮的道路落石嚴重，阻擋道路十分危險，公所已搶修中。圖／村長黃煌儀提供
古坑桂林村苦苓腳到半天寮的道路落石嚴重，阻擋道路十分危險，公所呼籲暫時不要上山。圖／村長黃煌儀提供
古坑桂林村苦苓腳到半天寮的道路落石嚴重，阻擋道路十分危險，公所呼籲暫時不要上山。圖／村長黃煌儀提供
古坑桂林村苦苓腳到半天寮的道路落石嚴重，阻擋道路十分危險，公所呼籲暫時不要上山。圖／村長黃煌儀提供
古坑桂林村苦苓腳到半天寮的道路落石嚴重，阻擋道路十分危險，公所呼籲暫時不要上山。圖／村長黃煌儀提供

古坑 落石 暴雨

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