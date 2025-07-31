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影／陳其邁曝南橫公路慘況 已請求軍方指揮動員救災
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體，高雄市長陳其邁今天上午11時許抵達現場勘災，指出南橫公路至少已有9處道路中斷，桃源、那瑪夏區的聯外交通幾乎全斷，已請求國軍全力協助指揮救災。
陳其邁表示，通往那瑪夏的台29線，以及聯絡桃源區與六龜區的台20線南橫公路、高113線鄉道都有多處土石坍方、道路流失，因此高雄山區對外主要聯絡道路幾乎全數中斷，其中台20線就已至少有9處坍塌，並造成昨晚一輛自小客車墜落失蹤。
受到西南氣流帶來豪雨，高雄今天白天豪雨仍在持續，陳其邁指出今天高雄山區雨量仍可能超過400毫米，除了今天下午可能有空檔雨勢稍緩外能夠加快救援行動，入夜後可能雨勢又會加劇。
目前現場正有大批救援人員在現場搜救中，除了發現墜谷一家五口中2人遺體，還在下游荖濃溪溪床發現疑似車輛殘骸，但目前仍有3人失聯，且因雨勢不斷，道路流失嚴重，就連現場搜救的人車都受困在桃源，無法後撤下山到六龜寶來。
陳其邁感謝公路局及軍方全力協助，但目前山區已有95處土石流警戒、7處大規模崩塌，目前暫時撤離2729名山區居民，不過他也憂心「擔心像當時莫拉克一樣」因此已指示下游有風險的寶來地區同樣撤離居民，並請民眾非必要勿上山，他也在現場請採訪媒體先行撤離下山。
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