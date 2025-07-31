台中市連日強降雨造成多處民宅積水淹水 中午前統計受影響28戶
受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，台中市連日強降雨，造成山線及海線多處民宅積水淹水，昨晚又一夜豪雨，上午經統計全市目前受影響戶數達28戶，上午水已退有19戶，積水未退仍有9戶，市府正積極搶救中。
台中市政府統計霧峰目前淹水戶數9戶最多，分別是北柳里1戶、六股里2戶、本堂里3戶、五福里3戶，目前水已退，另有五福里大樓地下室淹水一處；山區東勢區福隆里5戶積水已退，而新盛里1戶的積水未退，新社區復盛里1戶、月湖里3戶、慶西里2戶，加上石岡區和盛里1戶，都是今天上午一場豪雨過後仍積水未退。
此外，太平區聖和里、樹王里及北屯區民政里也都各有1戶積淹水，目前水已退；而海線地區梧棲區大庄里也有兩戶受豪雨積水影響，一戶老屋更有塌陷的危險，在梧棲區公所緊急調派抽水機下，先救出一名百歲人瑞至安全地區，目前積水已退，另沙鹿區鹿寮里也有1戶積水未退中。
清水區公所表示，鰲峰山鰲海路昨天因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，路面阻塞，交通一度中斷，廠商漏夜清除，今日再度出現土石流，公所已啟動災害應變機制，並請開口契約廠商進場先行示警，並作緊急處置及搶通施工，同時也請當地派出所協助交通管制作業，以維用路人安全。
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