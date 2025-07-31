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影／直擊災害現場！大雨災情豐原南坑路土石崩落 廠商搶修居民幫清

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
連續大雨，台中豐原東陽路也有零星災情，國道四號高架橋墩距離溪水還有一小段距離。記者游振昇／攝影
連續大雨，台中豐原東陽路也有零星災情，國道四號高架橋墩距離溪水還有一小段距離。記者游振昇／攝影

豐原區昨晚整夜雷雨，南坑巷土石崩落，交通中斷，記者今天直擊居民自救清理水溝，廠商迅速到場搶修中，南坑巷沿路多處泥流，汽機車經過都減速慢行。

豐原區長洪峰明今天一早趕到現場了解災情，今天上午雨勢仍大，廠商迅速到場，有居民擔心雨勢持續，土石崩落和淹水情形加劇，穿著雨衣拿著工具到水溝清理樹枝與雜物。

記者今天上午騎車到南坑巷時雨勢大，南坑巷沿途多處泥流，路面濕滑，仍有許多汽機車通行，騎車更要小心，記者騎車通過一處較深泥流時不慎摔車；另外，豐原東陽路出現走山，大量土石滑落路面，交通中斷，豐原區長洪峰明已趕往會勘。

台中山城也傳出淹水災情，台中市民政局表示，受西南氣流及大低壓帶影響，台中市新社從昨晚降下大雨，導致多處積淹水情形，截至今天上午9時30分統計，共造成6戶民宅局部積水，公所接獲通報後立即啟動災害應變作業，由區長林淑惠偕農建課長及同當地里長代表台中市長盧秀燕到場關心，等天晴後邀集水利局、建設局會勘改善。

連續大雨成災，台中豐原南坑路土石崩落，居民今天拿工具清理水溝自救，廠商迅速到場搶修中。記者游振昇／攝影
連續大雨成災，台中豐原南坑路土石崩落，居民今天拿工具清理水溝自救，廠商迅速到場搶修中。記者游振昇／攝影
台中市新社從昨晚降下大雨，導致多處積淹水情形，截至今天上午9時30分統計，共造成6戶民宅局部積水。圖／台中市民政局提供
台中市新社從昨晚降下大雨，導致多處積淹水情形，截至今天上午9時30分統計，共造成6戶民宅局部積水。圖／台中市民政局提供
連續大雨成災，台中豐原南坑路土石崩落，居民今天拿工具清理水溝自救，廠商迅速到場搶修中。記者游振昇／攝影
連續大雨成災，台中豐原南坑路土石崩落，居民今天拿工具清理水溝自救，廠商迅速到場搶修中。記者游振昇／攝影
連續大雨成災，台中豐原南坑路土石崩落，居民今天拿工具清理水溝自救，廠商迅速到場搶修中。記者游振昇／攝影
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豐原 淹水

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