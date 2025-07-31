影／直擊災害現場！大雨災情豐原南坑路土石崩落 廠商搶修居民幫清

豐原區昨晚整夜雷雨，南坑巷土石崩落，交通中斷，記者今天直擊居民自救清理水溝，廠商迅速到場搶修中，南坑巷沿路多處泥流，汽機車經過都減速慢行。

豐原區長洪峰明今天一早趕到現場了解災情，今天上午雨勢仍大，廠商迅速到場，有居民擔心雨勢持續，土石崩落和淹水情形加劇，穿著雨衣拿著工具到水溝清理樹枝與雜物。

記者今天上午騎車到南坑巷時雨勢大，南坑巷沿途多處泥流，路面濕滑，仍有許多汽機車通行，騎車更要小心，記者騎車通過一處較深泥流時不慎摔車；另外，豐原東陽路出現走山，大量土石滑落路面，交通中斷，豐原區長洪峰明已趕往會勘。