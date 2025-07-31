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中南部暴雨淹水致災 經長郭智輝：政院擬編列千億元治水預算

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

近日中南部連夜暴雨，中央應變中心持續開設，特別關注易致坡地災害地區及道路通阻等情形。因應極端降雨，經濟部長郭智輝30日表示，現降雨量已超出過去的防護標準，政院擬編列千億元治水預算給水利署，完成末端治水工作。

郭智輝昨日主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」後受訪時，作上述表示。

受西南氣流影響，南台灣大雨不斷，民眾飽受水災之苦，外界質疑前瞻治水成效。水利署副署長王藝峰日前受訪表示，這次淹水主要是雨太大，超過防護設計標準，事實上前瞻計畫投入，使得淹水面積縮小、水退得更快，但仍造成部分地區淹水，有必要加強治水。水利署將會盡快檢討下一期治水計畫，希望將來能緩和淹水情況。

郭智輝接著說，行政院擬列千億元經費給水利署，完成末端治水工作。他說，過去治水工作已達到防洪標準，但現在降雨量已超出過去的防洪標準，面對極端氣候帶來的現象，政府要從各種狀況學習，並快速解決問題。

中央災害應變中心31日9時針對0728豪雨召開第九次工作會報指出，依據中央氣象署資料顯示，30日晚至今晨南投縣地區及雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣山區已達超大豪雨，今日晨持續受西南氣流影響，目前對流雲系在臺中以南及臺東地區持續發展，雨勢相當明顯。因中南部地區降雨時間較長，已造成積淹水、落石、崩塌及道路中斷等災情。

中央應變中心31日表示，連日豪雨造成中南部山區已有多處土石山崩情況，目前發布土石流紅色警戒338條，大規模崩塌紅色警戒8處，又昨日夜間南橫公路因路基掏空，1車輛墜谷5人待救，請搜索救援組密切追蹤救援狀況，並請交通工程組及農林漁牧組持續監控道路及土石災害狀況，最新坡地易致災地區資訊，提供地方政府參考。目前省道公路預警封閉8處、道路災組4處、道路災情1處，請交通工程組將最新路況提供民眾知悉，並督促道路權管單位加強道路交通管制工作。

淹水 豪雨 水利署

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