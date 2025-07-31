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台中連夜暴雨多處積水 南屯汪洋一片小客車掉入農田…警涉水救人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中南屯區中和巷周邊因暴雨積水汪洋一片，有1輛白色小客車行經難以辨認不慎滑落，整輛車卡在水田、馬路中間。圖／警方提供
台中南屯區中和巷周邊因暴雨積水汪洋一片，有1輛白色小客車行經難以辨認不慎滑落，整輛車卡在水田、馬路中間。圖／警方提供

受西南氣流影響，台中市昨晚起大雨不斷造成多處道路積水，其中南屯區中和巷周邊稻田水位一度淹過路面，有1輛白色小客車行經難以辨認不慎滑落，整輛車卡在水田、馬路中間一度受困，警方涉水救出車主幸無大礙，並將待積水退去才能拖吊。

台中第四分局指出，今上午7點多獲報中和巷土地公廟附近有車輛受困，第四分局南屯派出所警員鄭依婷、吳建璋獲報前往，發現因昨晚起大雨不歇，短時間內周圍的稻田、馬路都嚴重積水，汪洋一片幾乎難以辨認道路。

當時詹姓男子駕駛1輛白色小客車行經時，因大雨加上積水視線不佳，右前車輪不慎滑落稻田，整輛車右傾卡住動彈不得，詹一度受困車內所幸他冷靜自行逃出沒有受傷。

警員到場則冒雨涉水協助救援，第一時間檢視車輛狀況並搜查周邊，確認無其他用路人或居民受困，就在周圍拉起封鎖線、實施交通管制，並提醒之後經過的車輛繞道行駛，以防二次事故發生。

警方也說，目前現場道路仍遭大量積水淹沒，不適合拖吊作業，必須待雨勢稍緩積水退去，再安排拖吊車協助脫困。

車行 中和

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