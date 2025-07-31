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豪雨南橫公路柔腸寸斷！六龜寶來2號橋引道流失40公尺

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
南橫公路六龜寶來銜接桃源處道路出現巨大缺口，交通中斷。記者徐白櫻／翻攝
南橫公路六龜寶來銜接桃源處道路出現巨大缺口，交通中斷。記者徐白櫻／翻攝

連日豪雨造成南橫公路高雄段柔腸寸斷，除原先易中斷的桃源勤和路段外，昨晚至今新增多處坍方，其中草水路段更發生轎車不幸墜谷意外。公路局甲仙工務段指出，目前車輛僅能通行至寶來2號橋，另在橋梁引道也出現40公尺缺口，全力搶通中。

公路局統計，受豪雨影響，台20線79公里樂樂段路面路基缺口40公尺，以及台20線81公里草水路段路基無預警流失，缺口約30公尺。

此外，連日降雨造成台20線91.5公里東莊鋼便橋的土石流溢淹過橋面，道路阻斷，今早6點緊急封橋；台20線90公里處撒拉阿塢橋於7月31日上午7時預警性封閉。

公路局甲仙工務段指出，目前南橫寶來至桃源高中里路段主要有二個路基流失，其中台20線79公里處的路基缺口40公尺，也就是寶來2號橋引道，車輛無法通行。

甲仙工務段說，目前荖濃溪水勢湍急、水位很高，工程人員先投放消波塊，減緩湍急水流對路基的沖刷，若天氣允許，會考慮從山側開闢簡易便道，讓車輛可以緊急通行，現場人員全力搶通中。

六龜寶來2號橋是銜接桃源區的唯一通道，目前車輛可以行走至寶來大街，但南橫桃源區以上道路全不通。

暴漲水流淹過東莊鋼便橋，公路局今早緊急封路。圖／甲仙工務段提供
暴漲水流淹過東莊鋼便橋，公路局今早緊急封路。圖／甲仙工務段提供
六龜寶來2號橋引道出現40公尺缺口，公路局人員全力搶修中。記者徐白櫻／翻攝
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桃源 南橫 豪雨

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