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豪雨襲南台公路局啟動一級應變 15處道路封閉或受損

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台20線南橫公路桃源路段受728豪雨影響出現落石坍方。圖／公路局提供
台20線南橫公路桃源路段受728豪雨影響出現落石坍方。圖／公路局提供

因應0728豪雨帶來的持續降雨影響，交通部公路局31日表示，已於日前啟動一級應變小組機制，密切監控各地道路通阻情形。截至今日上午8時30分，全台共計有6處預警性封閉路段、5處道路災阻路段及4處災情路段，目前均持續依天候與路況滾動檢討開放時程。

一、預警性封閉路段（共6處）

為預防性安全考量，以下路段已先行封閉：

高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）自7月31日7時起封閉。

高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）自7月29日20時起封閉。

高雄市桃源區、台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽）自7月29日20時起封閉。

高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津）自7月30日8時起封閉。

高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）自7月30日13時30分起封閉。

高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔）自7月29日20時起封閉。

二、道路災阻路段（共5處）

受豪雨影響導致道路中斷或嚴重受損路段如下：

台20線高雄市六龜區79K（樂樂路段）：路基流失，雙向不通。

台20線高雄市桃源區81K+100（草水路段）：路基流失，緊急封閉中。

台20線高雄市桃源區91K+500（東莊便橋）：溪水暴漲，交通阻斷。

台20線高雄市桃源區99K（復興路段）：溪水暴漲，交通阻斷。

台20線台東縣海端鄉155K+100（栗園路段）：邊坡坍方，雙向不通。

三、道路災情路段（共4處）

部分山區道路有落石或邊坡狀況，目前車輛可單線或部分通行：

台3線嘉義縣大埔鄉326K+450至334K+600（和平路段）：6處零星落石，單線通行。

台16線南投縣集集鎮11K+600：西向車道土石流，預計今日10時排除。

台18線嘉義縣阿里山鄉64K+200至82K+700（樂野至中山）：3處零星落石，單線通行。

台21線南投縣魚池鄉70K+300（頭社路段）：邊坡崩落，占用部分車道，單線雙向通行，預計今日10時排除。

公路局提醒，豪雨期間山區道路極易發生落石、坍方等危險情況，建議用路人避免非必要進入山區，並應事先規劃行程、掌握即時資訊。

豪雨 那瑪夏

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