西南氣流高雄山區豪雨 518戶停電道路中斷搶修困難

西南氣流影響，高雄美濃、山區等地豪雨不斷，目前那瑪夏區達卡努瓦段、瑪雅段、達卡努瓦里等一帶停電，約518用戶受影響；市長陳其邁提醒，民眾非必要勿前往山區。

美濃區、六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區6個行政區，今天停止上班、停止上課；因大雨造成多處路段坍方，台電今天上午6時許接獲那瑪夏區停電通報，但因道路中斷，至今仍無法搶修。

這場豪雨也造成台20線南橫公路桃源路段發生車輛墜谷意外，昨天晚間9時許，此路段疑因路基掏空，有一輛車輛連人帶車墜谷，車上疑有一家5口；警消獲報後抵達搶救，但因入夜雨勢過大搜救困難，目前現場已尋獲部分遺體、殘骸。

陳其邁昨晚在臉書（Facebook）呼籲，「非必要勿前往山區」，截至昨晚11時20分，高雄市山區24小時累積雨量多處超過600毫米，其中桃源區小關山更已高達901.5毫米，這是非常驚人雨量，有非常高致災風險，非必要勿前往山區。

陳其邁提及，這波西南氣流帶來強勁雨勢，山區已降下超大豪雨等級雨量；市府先前已經撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370居民，30日晚間更進一步針對六龜寶來社區345人（非保全戶）進行預防性撤離，總撤離人數達到2715人。

陳其邁說，昨晚豪雨絲毫沒有停歇，他已經打給桃源區長杜司偉、那瑪夏區長孔賢傑，分別向他們關心山區雨勢及災情，請他們務必保持戒備，如有需求市府將全力投入各種支援。