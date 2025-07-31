西南氣流豪雨影響 6處省道預警性封閉

西南氣流影響，中南部豪雨不斷。交通部公路局今天表示，截至上午8時30分，包括高雄市桃源區台20線撒拉阿塢橋，已有6處實施預警性封閉，另有5處道路災阻路段，4處傳出災情。

公路局發布新聞稿表示，因應0728豪雨影響，已提升為一級開設應變小組，截至上午8時30分，已有6處路段實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

包括高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）、高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）、高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）、高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）、高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋），高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）

道路災阻路段，公路局表示，高雄市六龜區台20線79K（樂樂路段）降雨造成路基流失，雙向無法通行；高雄市桃源區台20線81K+100（草水路段）降雨造成路基流失，道路緊急封閉；高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）溪水暴漲至路面，道路阻斷。

其他還有高雄市桃源區台20線99K（復興路段）溪水暴漲至路面，道路阻斷；台東縣海端鄉台20線155K+100 （栗園路段）邊坡坍方，雙向阻斷。

另有4處省道傳出災情，包括嘉義縣大埔鄉台3線326K+450至334K+600（和平路段）山區6處零星落石，車輛單線通行；南投縣集集鎮台16線11K+600（集集路段）西向車道土石泥流，預計上午排除。

嘉義縣阿里山鄉台18線64K+200至82K+700（樂野至中山路段）山區3處零星落石，車輛單線通行；南投縣魚池鄉台21線北上70K+300（頭社路段）邊坡崩落，占用部分車道，單線雙向通行，預計上午排除。