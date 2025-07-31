台中雷雨交加警報大響 市區道路積水霧峰有土石滑落
台中市昨夜開始大雨不斷，不少地區出現淹水，警方已派員管制。霧峰分局整理轄區有淹水路段及相關管制措施如下，提醒用路人通過時務必提高警覺。
環河路一段862巷口（與烏日交界）抽水站前嚴重淹水無法通行，已派員警管制。目前已水退可通行。
亁溪東路涵洞內，嚴重積水無法通行，已拉警戒線管制。
霧峰區民生路515號，山坡土石滑落阻礙通行。
另大里區西湖路187巷與環中東路7段，目前水已消退；中投西路與光明路口，積水消散，目前開放通行。
台中市長盧秀燕前往太平勘災，了解實際情況。市區重要道路例如台灣大道等部分路段積水，大概在半個小時後逐漸退去。
台中市昨晚約9時開始下起大雨，整夜雷電加交，不少市民手機接到國家級警報，提醒有這場大雷雨。
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