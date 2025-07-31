影／多區淹水警戒、車陷水窪 台中人怨「盧市長這種天氣能上班嗎」
雨炸台中，多區發布一、二及淹水警戒，不只溪水暴漲，台灣大道等多條路上積淹水，民眾今天上午冒雨出門上班，不少網友上網抱怨「雨下那麼大還不停班停課」、「盧市長，這種天氣能上班嗎？」
中央氣象署觀測，台中市北區、西屯、北屯、南屯、潭子等多區時雨量超過40毫米，霧峰、太平、大里等區24小時累積雨量超過400毫米；目前潭子、大里、西屯、南屯、北區、北屯、新社、太平多處發布一級淹水警戒，豐原、西屯、東勢、大雅、新社、霧峰、烏日多處二級警戒。
台中網友紛紛上傳雨災狀況，烏日的明道中學一帶明顯積淹水，環河路積淹水，台中大道也多處積淹水，被戲稱「中港河」，大肚、太平、新社都有災情。網友表示，出門上班彷彿在玩「水上摩托車」，埋怨市長盧秀燕到現在都未出面，更沒有宣布停班停課。
盧秀燕上午本擬出席市政府廣場前的活動記者會，現已取消行程，將到太平山區視察道路搶通作業；今天上午太平區中興路1家牛肉麵店起火，釀2死，盧接近中午也將到該麵店視察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言