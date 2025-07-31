中南部豪雨 540條土石流潛勢溪流警戒

中南部持續降豪雨，農業部農村發展及水土保持署今天上午針對540條土石流潛勢溪流發布紅色及黃色警戒。

農村及水保署發布新聞稿，土石流紅色警戒潛勢溪流共338條，分布於南投縣、雲林縣、台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣，共6縣市29鄉115村；土石流黃色警戒潛勢溪流202條，分布於台中市、南投縣、雲林縣、台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣，共7縣市29鄉81村。

農村及水保署同時發布大規模崩塌紅色警戒8處，分布於高雄市茂林區萬山里，高雄市六龜區寶來里，嘉義縣梅山鄉太和村，嘉義縣竹崎鄉文峰村，南投縣國姓鄉南港村，嘉義縣梅山鄉瑞里村，高雄市六龜區興龍里，高雄市桃源區寶山里。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當的安置。

另有9處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村，高雄市桃源區寶山里，南投縣鹿谷鄉和雅村，高雄市甲仙區和安里、大田里，嘉義縣竹崎鄉白杞村等。地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：管中維）