豪雨致路基流失...1家5口連人帶車墜谷 11公路路段道路阻斷預警封閉

受到西南氣流影響，豪雨狂炸中南部，導致多處路段路基流失、道路毀損，根據統計，公路路段已經有6處遇警性封閉、5處道路災阻路段、4處道路災情路段，交通部公路局籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，六龜警方證實車上有一家五口2大3小，其中原本逃出求救的爸爸李姓男子報案求救後，疑為了救人又獨自折返，如今也下落不明。不過上午警消發現「有一支小手露出土堆」，疑似尋獲33歲李男及17歲潘女遺體。

公路局表示，因應0728豪雨影響，公路局已提升為一級開設應變小組，截至今早8時30分止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：6處

1.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

2.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

3.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

4.高雄市六龜區台27線12K~23K(中興至大津路段)已於30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

5.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

6.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

二、道路災阻路段：5處

1.高雄市六龜區台20線79K(樂樂路段) 降雨造成路基流失，雙向無法通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

2.高雄市桃源區台20線81K+100 (草水路段)降雨造成路基流失，道路緊急封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

3.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋) 溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

4.高雄市桃源區台20線99K (復興路段)溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

5.臺東縣海端鄉台20線155K+100 (栗園路段)邊坡坍方，雙向阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

三、道路災情路段：4處

1.嘉義縣大埔鄉台3線326K+450至334K+600(和平路段)山區6處零星落石，車輛單線通行。

2.南投縣集集鎮台16線11K+600(集集路段) 西向車道土石泥流，預計31日10時排除。

3.嘉義縣阿里山鄉台18線64K+200至82K+700(樂野至中山路段)山區3處零星落石，車輛單線通行。