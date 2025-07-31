中南部豪雨成災！8縣市暴雨狂襲 最新停班停課地區一次看

受到西南氣流豪雨事件持續影響，中南部地區降雨不歇，部分縣市陸續出現豪雨、大雨等級的降水，部分地區累積雨量更達到停班停課標準。「聯合新聞網」整理出7月31日全台各縣市最新停班停課情形。

台中市

大肚區大忠國民小學、太平區黃竹國民小學、烏日區東園國民小學、霧峰區桐林國民小學

雲林縣

古坑鄉草嶺國小

嘉義縣

梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市

南化區瑞峰國小

南投縣

水里鄉、信義鄉、國姓鄉

水里鄉民和國中、民和國小、水里鄉郡坑國小、魚池鄉五城國小、信義鄉人和國小、雙龍國小

屏東縣

霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

高雄市

美濃區、六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

台東縣

土坂村、土坂國小、台坂國小

資料來源：行政院人事行政總處官網停班停課最新資訊