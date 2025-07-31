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影／大雨台中山城豐原路基淘空 東陽路「走山」、東勢民宅淹水
連日大雨，台中山城地區傳水災，東勢區福隆里、大茅埔地區多戶民宅淹水，豐原區南坑巷路基淘空、土石崩落，東陽路出現「走山」，新社中興嶺往大坑方向路面積水，機車騎士冒險騎車，只能騎到偏中間路面，積水較淺處。
豐原區昨晚整夜雷雨，南坑巷土石崩落，交通中斷，豐原區長洪峰明今天一早趕到現場，請廠商清理，今天上午雨勢仍大，影響搶通進度。
東勢區福隆里福成街5至9號共5戶住家，山洪往下沖，屋前後排水渲洩不及，民宅內淹到腳踝，區長翁培真到場探視，區公所將運送沙包供住戶堵水；大茅埔地區今天早上雨勢大，多戶又淹水。
豐原區南坑巷，昨晚開始受大雨影響，出現路基淘空及土石崩落，影響交通，民眾向民黨市議員謝志忠陳情，謝志忠通報市府處理；東陽路出現走山，大量土石滑落路面，交通中斷，豐原區長洪峰明趕往會勘。
新社區二村往中興嶺路面積水，開車騎車經過危險，民眾感嘆，每次大雨一定淹，「真的沒辦法解決嗎？」
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