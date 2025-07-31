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豪雨受災封閉…阿里山公路破碎20噸巨石 上午8時搶通

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
豪雨受災封閉阿里山公路上午8時搶通，掉落20噸巨石破碎單線雙向通車。圖／阿里山工務段提供
豪雨受災封閉阿里山公路上午8時搶通，掉落20噸巨石破碎單線雙向通車。圖／阿里山工務段提供

通往嘉義縣阿里山國家森林遊樂區要道、台18線阿里山公路，受西南氣流豪雨襲擊，68公里處掉落1顆約20噸巨石，占據大半路面，令人怵目驚心，阿里山工務段漏夜搶修，今天上午雨停粉碎落石，公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段巡檢後，上午8時搶通恢復通車。

阿里山工務段說，阿里山區豪雨成災，山區多處道路坍方、落石，阿里山松路68公里處掉落1顆約20公噸巨石，占據大半路面，所幸無人傷亡，昨天下午5時30分封閉搶修，阿里山公路68.5K～88K（福山至阿里山）、34K～68. 5K（觸口至福山）路段，2階段實施預警性封閉。

昨晚搶修遇大雨撤離機具，天明再進場搶修，大型機具粉碎巨石，阿里山工務段巡檢後，上午8時搶通恢復通車，掉落20噸巨石路段，目前清理碎石，維持單線雙向通車。

豪雨受災封閉阿里山公路上午8時搶通，掉落20噸巨石破碎單線雙向通車。圖／阿里山工務段提供
豪雨受災封閉阿里山公路上午8時搶通，掉落20噸巨石破碎單線雙向通車。圖／阿里山工務段提供
豪雨受災封閉阿里山公路上午8時搶通，掉落20噸巨石破碎單線雙向通車。圖／阿里山工務段提供
豪雨受災封閉阿里山公路上午8時搶通，掉落20噸巨石破碎單線雙向通車。圖／阿里山工務段提供

豪雨 落石 阿里山

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