影／逾200釐米暴雨狂炸彰化 這條排水溝暴漲吞噬6輛車

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聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝。圖／警方提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝。圖／警方提供

彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝，市長林世賢今天上午前往勘察，已請相關單位協助處理。

彰化市彰南路一段的1巷及2巷臨排水溝，因豪雨狂下，水流暴漲，將停在路邊的車輛，沖入排水溝，在鳳山宮前1巷有2輛，2巷有4輛被沖到排水溝，甚至卡在一起，可見水流湍急，警方據報前往處理，幸好車內均沒人員， 由雨勢持續不斷， 員警在現場兩側擺設交通錐，實施管制。

市長林世賢今天上午冒雨前往彰南路一段1巷及2巷勘察災情，還到安溪里山區察看因土石崩落阻斷交通情形，指示動用山貓緊急搶修清理，並強調雨勢不止請民眾要小心防範。

彰化縣連夜雷雨不斷，依中央氣象署統計的24小時雨量，彰化縣國3的202公里處測站，共下了326毫米的雨量，尤其集中在昨11時到今晨7時，7個小時累積226毫米，芬園也24小時也有248毫米、花壇231毫米，雨勢之大十分罕見 ，造成路樹落、土石崩塌及淹水災情，有民眾就說從來沒遇過這麼大的雨。

彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝。圖／警方提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝。圖／警方提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，東西二圳沿岸的農田汪洋一片。 圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，東西二圳沿岸的農田汪洋一片。 圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝，市長林世監今天上午冒雨前往關心。圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝，市長林世監今天上午冒雨前往關心。圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，在監八卦山區的安溪里因土石滑落，影響交通。圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，在監八卦山區的安溪里因土石滑落，影響交通。圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，在監八卦山區的安溪里因土石滑落，影響交通，市長林世賢冒雨前往關心。圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，在監八卦山區的安溪里因土石滑落，影響交通，市長林世賢冒雨前往關心。圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝。圖／市公所提供
彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝。圖／市公所提供

排水溝 林世賢

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