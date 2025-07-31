影／逾200釐米暴雨狂炸彰化 這條排水溝暴漲吞噬6輛車

彰化地區從昨天深夜到今天上午豪雨不歇，造成淹水、路樹倒落等災情，尤其是彰化市彰南路一段1巷及2巷，計有6輛車被沖入水流湍急的排水溝，市長林世賢今天上午前往勘察，已請相關單位協助處理。

彰化市彰南路一段的1巷及2巷臨排水溝，因豪雨狂下，水流暴漲，將停在路邊的車輛，沖入排水溝，在鳳山宮前1巷有2輛，2巷有4輛被沖到排水溝，甚至卡在一起，可見水流湍急，警方據報前往處理，幸好車內均沒人員， 由雨勢持續不斷， 員警在現場兩側擺設交通錐，實施管制。

市長林世賢今天上午冒雨前往彰南路一段1巷及2巷勘察災情，還到安溪里山區察看因土石崩落阻斷交通情形，指示動用山貓緊急搶修清理，並強調雨勢不止請民眾要小心防範。