台中大雨…台灣大道積淹水「水陸兩用公車」再現 網友怨沒放假

西南氣流導致中南部持續大雨，中央氣象署上午8時11分、14分針對台中等5個縣市發布大雷雨即時訊息。台中多區24小時累積雨量超過350毫米，西屯區台灣大道再次出現「水陸兩用公車」，民眾上網抱怨，大雨天還得出門上班。根據中央氣象署資訊，大雨持續到10時之後。

「雨炸台中」！根據中央氣象署資料，太平、大里、霧峰等區24小時累積雨量超過350毫米，達到大豪雨標準，太平、大里、南屯、北區、北屯、新社部分地區一級警戒，新社、西屯、霧峰部分地區二級警戒。

位於西屯的東海大學鄰近台灣大道，民眾拍下公車行駛在台灣大道上車門外水花高高濺起的畫面，宛如「水陸兩用公車」；不少網友在社群平台上表示，台中下了一整夜的雨，雷聲不斷，上午起床雨還是很大，卻沒有停班停課，還得出門上班，相當厭世。

中央氣象署上午8時11分及14分針對台中、南投、苗栗、台東、屏東發布大雷雨即時訊息，預估持續到上午10時15分，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。