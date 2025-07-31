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緊急封路！高雄桃源5人墜谷處路基流失30公尺 山區雨量超過800毫米
連日豪雨導致高雄南橫公路多處坍方，昨晚在台20線南橫六龜寶來通往桃源區的道路傳出墜谷意外，一家五口疑似在南橫81公里草水路段墜落山谷，警消連夜搜救，公路局在事故發生後也緊急封鎖道路，目前南橫樂樂谷以上路段交通受管制。
消防局昨晚9時25分接獲報案，指出車輛行駛在南橫公路綠茂橋與寶來二橋之間，即六龜與桃源交界處，因道路路基消失，車子掉落山谷，深度至少10餘公尺。
公路局南分局今晨2時04分發布新聞指出，0728豪雨影響，高雄山區降下24小時超過838毫米超大豪雨，台20線多處路段坍方落石，高雄市桃源區台20線81k+100草水路段路面無預警路基流失缺口約30公尺。
南分局說，經高雄市警察局六龜分局通報，疑似1輛車及5位乘客失控墜落山谷，實際情形六龜分局持續查明中，因現場持續強降雨，救援人員搜救困難，目前仍未發現墜谷的車輛及受困人員，六龜分局及寶來與六龜消防隊將持續辦理搜救。本分局甲仙工務段第一時間接獲通知，已緊急派駐機具及人員前往協助搶救及道路搶修交通管制，並於7月30日晚上10時30分緊急封閉道路。
此外，台20線79k樂樂路段路面路基缺口約40公尺，甲仙工務段今天（7月31日）上午2點30分緊急封閉道路，無人車受損，目前已緊急派員及機具前往道路搶修。
公路局昨日已封鎖南橫99公里勤和路段，勤和以上道路無法通行，但81公里草水路段、79k樂樂路段也陸續傳出路基流失。
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