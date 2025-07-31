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暴雨狂襲彰化 2轎車被沖進排水溝令人怵目驚心

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化地區從昨天深到今天清晨狂下豪雨，彰化市香山里進入鳳山宮的牌樓前方，有2輛車停放路旁汽車被沖進水勢暴漲的排水溝， 景象令人怵目心驚，警方在現場布置交通錐警戒。圖／警方提供
彰化地區從昨天深到今天清晨狂下豪雨，彰化市香山里進入鳳山宮的牌樓前方，有2輛車停放路旁汽車被沖進水勢暴漲的排水溝， 景象令人怵目心驚，警方在現場布置交通錐警戒。圖／警方提供

彰化地區從昨天深到今天清晨狂下豪雨，彰化市香山里進入鳳山宮的牌樓前方，有2輛車停放路旁汽車被沖進水勢暴漲的排水溝， 景象令人怵目心驚，警方在現場布置交通錐警戒，並通知車主吊離。

彰化縣連夜雷雨不斷，依中央氣象署統計的24小時雨量，彰化縣國3的202公里處測站，共下了326毫米的雨量，尤其集中在昨11時到今晨7時，7個小時累積226毫米，芬園也24小時也有248毫米、花壇231毫米，雨勢之大不遜78水災 ，有民眾就說從來沒遇過這麼大的雨。

今天凌晨0時59分許，彰化分局大竹派出所接獲民眾報案，指位在彰化市香山里鳳山宮牌樓前方道路，因雨勢大積水，排水溝的水流暴漲，停在路旁的2輛轎車，被沖進水溝，幸好車內沒人。

警方據報後，派警員鄧政倫、邱民瀚趕往現場擺設交通錐，避免民眾誤入水溝，並連繫上車主，表示會視天氣狀況再自行聯繫拖吊車拖離排水溝。

彰化地區從昨天深到今天清晨狂下豪雨，彰化市香山里進入鳳山宮的牌樓前方，有2輛車停放路旁汽車被沖進水勢暴漲的排水溝， 景象令人怵目心驚，警方在現場布置交通錐警戒。圖／警方提供
彰化地區從昨天深到今天清晨狂下豪雨，彰化市香山里進入鳳山宮的牌樓前方，有2輛車停放路旁汽車被沖進水勢暴漲的排水溝， 景象令人怵目心驚，警方在現場布置交通錐警戒。圖／警方提供

雨量 排水溝

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