阿里山公路掉落20噸巨石 工務段漏夜搶修實施2路段預警性封閉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山公路68公里處掉落1顆巨石占據大半路面，令人怵目驚心，阿里山工務段人員漏夜搶修中。圖／翻攝臉書
阿里山公路68公里處掉落1顆巨石占據大半路面，令人怵目驚心，阿里山工務段人員漏夜搶修中。圖／翻攝臉書

嘉義縣山區豪雨成災，山區多處道路坍方、落石阿里山公路68公里處掉落1顆約20公噸巨石，占據大半路面，令人怵目驚心，幸好沒有造成人員傷亡，阿里山工務段人員漏夜搶修中；雲嘉南區養護工程分局公布阿里山公路68.5K～88K（福山至阿里山）、34K～68.5K（觸口至福山）路段，2階段實施預警性封閉。

雲嘉南區養護工程分局表示，因應竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，依氣象情資嘉義縣阿里山鄉連日持續大豪雨發生，恐造成坍方落石及倒樹危害，為確保用路人及行車安全，嘉義縣阿里山鄉台18線68.5K～88K（福山至阿里山）路段，預計於30日晚上6時起實施預警性封閉；台18線34K～68.5K（觸口至福山）路段，晚上8時起實施預警性封閉，禁止人車通行，今天8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。

請用路人事先作好行程規劃與應變措施，多利用公路局省道即時路況系統。

落石 嘉義 阿里山

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