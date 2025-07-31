國泰金控捐款2千萬 助災區重建

丹娜絲颱風襲台重創中南部，造成嚴重災害損失與人民傷亡，國泰金控宣布捐款兩千萬元給衛福部賑災專戶，盼能幫助受災民眾早日重建家園。

國泰金控旗下國泰人壽關懷機制包括快速理賠服務、醫療理賠預付金、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸本息緩繳、免費保單補發等服務措施（申請期間為即日起至今年9月30日）。國泰產險則針對保戶住家因颱風受損，啟動快速理賠服務，並提供番石榴農作物「理賠即時通」服務。

國壽業務同仁也展現溫暖行動，同為居住在災區的嘉義市同仁，自發性自行準備「關懷包」送至保戶家中，內含可即食食品、飲用水等，盡己之力提供生活物資與關懷陪伴；嘉義縣布袋鎮同仁雖自家尚未完全修復，仍主動投入救災行動，親手準備愛心便當，送給辛苦搶修的台電人員；台南新營地區行銷主管帶領團隊災區送暖，捐贈愛心便當，交予村里長帶進災區家戶，以實際行動傳遞「同理心」與「在地力量」。

國泰產險表示，如保戶住家因颱風造成財產受損，只要符合水災災害救助種類及標準之受災保戶，就可啟動住宅颱風及洪水災害補償保險快速理賠服務，檢具相關理賠文件後，即可快速下款。另外，針對番石榴農作物保險保戶推出「理賠即時通」服務，達到理賠條件即可於隔日中午前收到符合申請理賠簡訊及郵件通知專屬服務。